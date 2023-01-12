В Минздраве РФ исключили тяжелое течение болезни при заражении "Кракеном"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заражение подвидом "Омикрона" – "Кракеном" – не сопровождается тяжелым течением болезни и высокой патогенностью. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Особо опасным он себя не показал. Более тяжелое течение, более высокая патогенность – не про него", – цитирует эксперта "Интерфакс".

В настоящее время в Европе наблюдается около 2,5% случаев заражения "Кракеном" от общего числа заболевших в мире. Во многих штатах США штамм стал доминирующим, уточнил Чуланов.

Врач напомнил, что для снижения рисков заражения коронавирусом необходимо вакцинироваться или ревакцинироваться. Прививка от COVID-19 также поможет снизить вероятность тяжелого течения заболевания в случае заражения.

12 января Роспотребнадзор сообщил о выявленном случае заражения "Кракеном" в Пензенской области. При этом зараженная 32-летняя женщина не выезжала за пределы региона и России в последнее время. Ранее она переболела коронавирусом в легкой форме.



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