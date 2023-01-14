Коронавирус будет меняться быстрее, новых штаммов станет больше – Гинцбург

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Владимир Новиков

Коронавирус будет меняться быстрее, новых штаммов возникнет еще больше, об этом свидетельствует появление субварианта "Омикрон"-штамма "Кракен". С таким заявлением выступил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Кракен" появился в результате рекомбинации: два различных штамма коронавируса встретились в клетке, между собой обменялись генетическим материалом, то есть РНК", – приводит его слова ТАСС.

По мнению Гинцбурга, подобное свидетельствует о том, что эволюция вируса пойдет быстрее и разнообразие новых штаммов будет еще больше. Он считает, что свойства новых штаммов будут подвергаться изменениям очень быстро.

Гинцбург предполагает, что на этом фоне заболеваемость коронавирусной инфекцией также может вырасти.

Ранее Гинцбург заявил, что специалисты Центра имени Гамалеи начали работу над созданием новой вакцины против коронавируса, задачей которой будет обеспечить защиту от новых штаммов, в том числе от "Кракена". Он уточнил, что несмотря на то, что неизвестно, как быстро будет распространяться "Кракен", вакцину необходимо сделать быстро.

12 января в России зафиксировали первый случай заражения "Кракеном". Первой в стране пациенткой с этим субвариантом "Омикрона" стала 32-летняя непривитая, но переболевшая COVID-19 жительница Пензы, не выезжавшая в последнее время за границу.

Эпидемиологи приступили к разработке вакцины от новых штаммов COVID-19

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