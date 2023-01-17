Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла на 53% за вторую неделю 2023 года

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Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ за вторую неделю 2023 года на 53%.

"За вторую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей", – уточнили в Роспотребнадзоре ТАСС.

Число случаев заражения коронавирусом в РФ за аналогичный период росло на 40%. По итогам второй недели 2023 года в стране зарегистрировали 31 тысячу заболевших.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что увеличение числа заболевших гриппом и ОРВИ в РФ продолжится, однако рост вряд ли будет высоким.

В новогодние каникулы россияне реже обращались за медпомощью с симптомами указанных заболеваний. На основании этого, уточнила Попова, специалисты Роспотребнадзора сделали выводы о снижении заболеваемости.



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