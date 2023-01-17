Врач объяснил пользу куриного бульона в лечении простуды и ОРВИ

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Польза куриного бульона в лечении простуды и ОРВИ заключается в наличии в мясе большого количества полезных элементов, что ускоряет процесс выздоровления. Об этом "Газете.ру" сообщил терапевт Дмитрий Окунев.

"Хороший вариант во время болезни – куриный бульон. Его воздействие на больной организм объясняется тем, что курица хорошо усваивается, в ней много цинка и магния, что помогает выздоровлению, поскольку тяжелобольному не хватает магния", – сообщил эксперт.

Согласно китайской медицине, добавил Окунев, теплые продукты способствуют выработке термической и физической энергии, а также ускоряют метаболизм. Полезными в период болезни будут чеснок, персики, вишня, гранаты, чернослив, баранина и другие продукты. При высокой температуре необходимо употреблять больше апельсинов, моркови, говяжьей печени, жирных сметаны и творога.

Для очистки организма во время болезни врач посоветовал употреблять чаи, компоты, кисели и морсы. Богатый витамином С отвар шиповника также окажет пользу на организм.

По мере выздоровления Окунев посоветовал соблюдать режим сна, отказаться от физического и эмоционального перенапряжения, а также вредных привычек.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Алексеева сообщила, что при приеме антибиотиков необходимо употреблять соленые огурцы и квашеную капусту. Продукты помогут восполнить дефицит полезных бактерий.

Также врач посоветовала употреблять в пищу кисломолочные продукты с коротким сроком хранения.



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