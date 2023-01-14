Эксперт рассказал, почему вытеснение гриппа A гриппом B является положительным знаком

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ситуация, когда вирус гриппа A постепенно вытесняется гриппом B, является положительным прогностическим знаком, впоследствии возможен спад заболеваемости. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"Несмотря на то, что сейчас на грипп А приходится до 80% всех случаев заболевания, этот штамм постепенно вытесняется гриппом В. И это положительный прогностический знак. Подъем заболеваемости гриппом В обычно регистрируется в конце эпидемического сезона", – приводит его слова ТАСС.

Горелов уточняет, что рост заболеваемости гриппом продолжается, но не является критичным, по его словам, подъем заболеваемости вряд ли станет высоким. Он также уточнил, что появление гриппа B свидетельствует о том, что заболеваемость, возможно, пойдет на спад.

Кроме того, Горелов сообщил, что по сравнению с гриппом А грипп В отличается более легким течением заболевания. Тем не менее, он призвал не относиться к гриппу легкомысленно.

О том, что на смену вирусу гриппа А приходит вирус гриппа В ранее заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она считает, что рост заболеваемости гриппом в РФ сохранится, но вряд ли будет очень высоким.

Случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 зафиксировали в РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!