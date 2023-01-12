Попова спрогнозировала дальнейший рост заболеваемости гриппом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Рост заболеваемости гриппом в РФ сохранится, однако он вряд ли будет очень высоким, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Подъем будет продолжаться, мы не предполагаем, что он будет очень высоким, но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа А приходит вирус гриппа В", – заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Поповой, в новогодние каникулы граждане реже обращались за помощью медиков, поэтому Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в первую неделю января снизилась на 52%. При этом в ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему остается сложной.

Случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 зафиксировали в РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!