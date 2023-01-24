Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ на 4,1% за неделю

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 4,1% за последнюю неделю. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что общее количество заболевших составило 856 тысяч человек. Наиболее распространенным заболеванием сейчас остается грипп. На его типы А и В приходится треть всех заражений.

Среди негриппозных заболеваний по числу случаев лидируют риновирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы. Что касается COVID-19, то заболеваемость им увеличилась на 22% неделя к неделе.

Несмотря на сокращение случаев гриппа и ОРВИ, в Роспотребнадзоре рекомендовали региональным властям продолжать все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что больше 55% россиян имеют прививку от гриппа. В их числе и люди из групп риска, среди которых пенсионеры, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями.



Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве остается нестабильной – Роспотребнадзор

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!