В Минздраве заявили, что свыше 55% россиян сделали прививки от гриппа

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Свыше 55% россиян сделали прививки от гриппа, в том числе и находящиеся в группе риска. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

К группе повышенного риска относятся беременные женщины, представители старшего поколения от 60 лет, а также люди с выявленными хроническими недугами.

До этого в Роспотребнадзоре предупредили о непростой ситуации с распространением гриппа и ОРВИ в столичном регионе. В ведомстве отметили, что увеличение заражений зафиксировали во всех возрастных группах.

Это связано с возобновлением деятельности горожан и ростом обращений в поликлиники после каникул. В Роспотребнадзоре поделились статистикой, согласно которой прививки от гриппа сделали 7 589 650 москвичей. Это порядка 60% от численности населения города.

Роспотребнадзор зафиксировал скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!