В РФ зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 11% за неделю

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Медики зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 11% в России за последнюю неделю. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

"Общее количество заболевших превысило 1 миллион человек. В связи с сохраняющейся активностью вирусов гриппа и ОРВИ руководитель Роспотребнадзора поручила территориальным органам продолжать регламентированные противоэпидемические мероприятия", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, чаще всего в России заболевают гриппом группы В – 65% среди всех респираторных вирусов. В негриппозной этиологии первые места по распространению заняли РС-вирусы и риновирусы.

В конце января Роспотребнадзор также заявлял, что на территории РФ отмечен рост случаев заражения гриппом В. При этом у пациентов чаще регистрировали пневмонию.

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