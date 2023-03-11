Байден призвал опубликовать наработки США о происхождении COVID-19

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Президент США Джозеф Байден выступает за рассекречивание наработок разведки Штатов о происхождении COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В первые месяцы работы на посту он поручил разведке рассекретить данные о происхождении коронавируса, он понимает, как важно узнать суть", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение рассекретить данные американской разведки о происхождении COVID-19. Документ, уже подписанный сенаторами США, сейчас должен будет подписать Байден.

Сообщается, что в законе идет речь о разведданых об Уханьском институте вирусологии. Наработки американской разведки указывают на "возможные связи" между проводимыми в институте исследованиями и вспышкой COVID-19.

Ранее в Китае призвали отказаться от политических манипуляций в вопросе происхождения коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, добавив, что не верит в достоверность данных, которые приводят спецслужбы Соединенных Штатов.



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