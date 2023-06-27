Книга о "Титанике" французского ученого, погибшего на борту "Титана", попала в топ продаж

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Книга французского ученого Поля-Анри Наржеоле "В глубинах "Титаника", признанного исследователя "Титаника", попала в топ продаж после сообщения о гибели экипажа батискафа "Титан". Об это заявил издатель книги Матье Йохан.

"Он был бы очень счастлив. Поль-Анри Наржеоле – №1 продаж. Спасибо читателям, которые хотят познакомиться с его историей и с его страстью", – передает РИА Новости слова Йохана.

По словам издателя, Наржеоле сначала не проявил энтузиазма к написанию книги. Однако Йохан смог убедить исследователя рассказать читателям об экспедициях к затонувшему лайнеру. Книга была выпущена год назад.

19 июня в СМИ сообщили, что батискаф "Титан", осуществляющий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь. В OceanGate Expedition подтвердили, что аппарат принадлежит ей и внутри него находятся люди.

Позже Береговая охрана США сообщила, что нашла обломки батискафа. Их обнаружили 22 июня в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника". В США отметили, что обломки свидетельствуют о взрыве, который был направлен внутрь судна из-за высокого давления.

В OceanGate Expedition рассказали, что на борту батискафа находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

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