Правительство Британии сообщило о поддержке семей граждан, погибших на батискафе "Титан"

Фото: oceangate.com

Правительство Великобритании заявило, что оказывает поддержку семьям британцев, погибших на батискафе "Титан" в Атлантическом океане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Джеймса Клеверли.

По информации Клеверли, на борту судна находились трое граждан Великобритании.

Ранее Береговая охрана США сообщила, что обнаруженные в Атлантическом океане обломки принадлежат пропавшему батискафу "Титан", а анализ останков указал на гибель всего экипажа.

Участники поисковой операции признали, что из-за глубины, на которой находятся обломки, вероятность обнаружения останков крайне мала. Сам же Могер не смог ответить на вопрос о перспективах обнаружения тел погибших, но уточнил, что специалисты продолжат работу на месте обнаружения останков.

Компания-оператор OceanGate Expeditions, которой принадлежало судно, также признала членов экипажа погибшими.

"Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд, его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Наржеоле трагически погибли", – сказано в сообщении, которое приводит CNN.

Информация о пропаже батискафа, который должен был доставить экипаж к обломкам "Титаника" появились 19 июня. Позже компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом.

Спасательная операция по поиску батискафа "Титан" пока не принесла результатов