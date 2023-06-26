Мать погибшего на "Титане" уступила место сыну, чтобы тот собрал кубик Рубика на глубине

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Мать 19-летнего погибшего на батискафе "Титан" Сулеймана Давуда уступила ему свое место, чтобы тот установил рекорд по сборке кубика Рубика на глубине. Об этом Кристин Давуд рассказала в интервью BBC.

Как отметила женщина, она должна была отправиться с мужем к месту гибели лайнера "Титаник" в Северной Атлантике, однако уступила место сыну, так как он хотел собрать кубик Рубика рядом с затонувшим кораблем.

"Он сказал мне: "Я соберу кубик Рубика на глубине 3,7 тысячи метров рядом с "Титаником", – сказала Давуд.

При этом, по словам Давуд, она вместе с дочкой находилась на борту канадского судна Polar Prince, на котором батискаф был доставлен на место погружения.

Женщина призналась, что потеряла надежду на возвращение мужа и сына спустя 96 часов после потери связи.

Британские журналисты выяснили, что Сулейман Давуд был студентом университета Стратклайда в Глазго и собирал кубик Рубика за 12 секунд. В преддверии погружения он подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, а заснять его достижение должен был его отец.

О пропаже батискафа, совершающего туристические поездки к обломкам затонувшего пассажирского лайнера "Титаник", стало известно 19 июня. Компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом.

Позже Береговая охрана США сообщила, что нашла обломки батискафа. Их обнаружили 22 июня в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника". В США отметили, что обломки свидетельствуют о взрыве, который был направлен внутрь судна из-за высокого давления.

В OceanGate Expedition рассказали, что на борту батискафа находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

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