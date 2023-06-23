Пользователи Сети показали, как мог выглядеть катастрофический взрыв батискафа "Титан" в Атлантическом океане. В настоящее время видео удалено.

Один из пользователей Сети считает, что батискаф сначала начал крошиться, затем упал на морское дно, как "раздавленная консервная банка". Металл, по его мнению, разлетелся после взрыва на мелкие частицы, не оставляя от корабля никаких следов.

Другой пользователь предположил, что подводный аппарат внезапно сплющился, свернулся в кусок металла и разлетелся на части. Батискаф не оставил после себя ничего, кроме пузырьков воздуха и осколков.

"Это мгновенная смерть, когда речь заходит о любых жизнях, которые могут находиться на борту", – сказал реконструктор катастрофы "Титана".

О пропаже батискафа, совершающего туристические поездки к обломкам затонувшего пассажирского лайнера "Титаник" стало известно 19 июня. Компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом.

Позже Береговая охрана США сообщила, что нашла обломки батискафа. Их обнаружили 22 июня в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника". В США отметили, что обломки свидетельствуют о взрыве, который был направлен внутрь судна из-за высокого давления.

Эксперты заявили, что батискаф "Титан" не был приспособлен к спуску на такую глубину