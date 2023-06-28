Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за грозы и сильного дождя, которые ожидаются в Москве 28 и 29 июня, рассказал заммэра Петр Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно данным синоптиков, с вечера среды и до конца дня четверга в столице ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах – гроза, причем 29 июня она может сопровождаться ливнем, градом и порывами ветра до 17 метров в секунду", – предупредил он.

Бирюков сообщил, что в городе может выпасть до 35 миллиметров осадков – почти половина от месячной нормы. Однако он заверил, что специалисты комплекса готовы бороться с последствиями неблагоприятных погодных условий. Москвичей информируют о приближающейся грозе.

Городские службы организовали проверку системы водоотведения. Там, где есть риск скопления воды, будет дежурить спецтехника и сотрудники "Мосводостока".

Особенно внимательно следят за объектами жизнеобеспечения и ТЭК, подчеркнул Бирюков. Специалисты принимают меры, чтобы защитить от порывов ветра жилые и строящиеся здания, а также объекты нежилого фонда и транспорт.

Всего на дежурство в городе вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.

Ранее столичным заведениям рекомендовали закрыть летние веранды в среду и четверг, 28 и 29 июня, из-за неблагоприятных погодных условий.

В МЧС посоветовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также в ведомстве напомнили о необходимости избегать в непогоду внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Парковаться следует вдали от деревьев.

Пешеходов призывали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила интенсивные ливни действием циклона, который постепенно смещается к Москве со стороны Минска.



Синоптики спрогнозировали сильную грозу в Москве вечером 28 июня