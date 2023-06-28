Москву накроет гроза с ливнем вечером 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве ожидается гроза с ливнем вечером 28 июня, сообщает ГУ МЧС Москвы. Погода ухудшится в связи с прохождением активного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

Предупреждение о ливне будет действовать с 19:00 28 июня до 02:00 29 июня. С 09:00 до 21:00 29 июня в отдельных районах может пройти гроза с градом. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Парковаться следует вдали от деревьев.

Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 29–30 июня. Специалист объяснила интенсивные ливни действием циклона, который постепенно смещается к Москве со стороны Минска.

До этого жителям Центральной России пообещали солнечный, но засушливый июль. Температура будет на два или более градусов выше климатической нормы, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Утро": москвичам рассказали о погоде 28 июня