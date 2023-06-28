Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 29–30 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей предупредили о приближающихся ливнях, которые пройдут 29–30 июня. За два дня в городе может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывам ветра ожидают москвичей в ночь на четверг (29 июня. – Прим. ред.), местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. Затем интенсивность дождя уменьшится, но за четверг и пятницу (30 июня. – Прим. ред.) в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков", – написала Позднякова.

Специалист объяснила интенсивные ливни действием циклона, который постепенно смещается к Москве со стороны Минска.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям Центральной России солнечный июль. Он рассказал, что норма сейчас для центральных регионов составляет около 10–15 градусов ночью и 22–27 градусов – днем. По прогнозам синоптика, месяц будет солнечным, но засушливым.

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