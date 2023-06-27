Синоптик предупредил москвичей о сильных дождях на неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начало этой недели в Москве будет теплым, но затем погода изменится и начнутся осадки. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео ТВ" Александра Ильина.

Он отметил, что большую часть недели температура воздуха будет на уровне 24 градусов тепла, дожди не прогнозируются. Но с четверга, 29 июня, погода начнет ухудшаться.

Ильин уточнил, что в четверг выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков, ожидается от 17 до 23 градусов. При этом к выходным погода вновь наладится.

"В пятницу еще могут быть остаточные дождевые явления, в субботу в течение дня осадки будут, но незначительные. А уже в воскресенье погода ожидается хорошая", – рассказал синоптик.

По его информации, с 1 июля столбики термометров начнут подниматься. Ожидается, что воздух прогреется до 25 градусов.

Ранее сообщалось, что во вторник, 27 июня, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь на юге. По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Также в Москве объявили желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Он будет действовать до 21:00 27 июня.

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