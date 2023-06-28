Москвичам рассказали о погоде 28 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 28 июня, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Скорость восточного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили о сильных дождях на неделе. Согласно данным прогностического центра "Метео ТВ", с четверга, 29 июня, погода начнет ухудшаться.

Предполагается, что в четверг выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков. При этом дожди должны закончиться на выходных – в субботу в течение дня осадки будут, но незначительные, а в воскресенье они прекратятся.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 28 июня