Синоптик предупредил о холодной погоде в ряде регионов РФ в ближайшие дни

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Температура ниже нормы на 4–6 градусов прогнозируется в нескольких российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Так, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях температура будет держаться в районе 13–18 градусов днем и 5–10 градусов ночью. Такая погода будет сохраняться в этих регионах как минимум до середины недели.

В Алтайском крае и Омской области в ближайшие дни температура будет понижаться до 6–11 градусов, а в Томской области, Хакасии и Туве – до 4–9 градусов. В этих регионах температура повысится на 2–3 градуса только во второй половине недели.

Помимо этого, прохладная погода ожидает и Поволжье. В частности, в Чувашии, Удмуртии и Кировской области ночью прогнозируется всего лишь 6–11 градусов, поделился Вильфанд.

Ранее в Росгидромете сообщили, что жителей и гостей Москвы не ожидают существенные осадки в ближайшие дни, однако в городе прогнозируется теплая погода.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что июль в столице окажется богатым на осадки и будет гораздо дождливее июня.

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