Москвичам пообещали теплую погоду до конца июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы не ожидают существенные осадки в ближайшие дни, однако в городе прогнозируется теплая погода. Об этом сообщает Росгидромет.

Синоптики отметили, что 26 июня столбики термометров покажут от 25 до 27 градусов. Днем порывы ветра будут достигать 6–11 метров в секунду.

В первой половине недели в столице температура составит от 23 до 26 градусов. В четверг, 29 июня, и в пятницу, 30 июня, в город придут ливни и грозы, а столбики термометров упадут на 2–3 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидается комфортная погода без осадков, столбики термометров покажут до 26 градусов.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что июль в столице окажется богатым на осадки и будет гораздо дождливее июня.

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