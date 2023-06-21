В Москве за последнюю неделю июня может выпасть больше осадков, чем за весь месяц

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Москве за последнюю неделю июня выпадет больше осадков, чем за весь месяц, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в пятницу, 23 июня, в столице ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер. В целом до конца месяца выпадет около 25–30 миллиметров осадков. На сегодняшний день в июне выпало 19 миллиметров осадков при месячной норме 77 миллиметров.

Тишковец рассказал, что в настоящий момент дефицит небесной влаги составляет три четверти от всего месячного лимита. В четверг, 22 июня, в городе пока обойдется без значимых осадков, однако в Подмосковье местами пройдут первые дожди.

"С наступлением пятницы в небе Москвы появятся одиннадцатитысячники – мощные кучево-дождевые облака высотой 11 тысяч метров, своей наковальней уходящие в нижнюю стратосферу. В такой атмосферной ситуации прошумят ливни с интенсивностью 7–12 миллиметров, или около одного ведра дождевой воды на квадратный метр улиц. С 80-процентной вероятностью прогремит канонада гроз, местами даже не исключен град", – добавил синоптик.

По его словам, порывы ветра достигнут 10–15 метров в секунду. При этом дневная температура останется в норме и составит 20–25 градусов. Наиболее сильный дождь ожидается с утра до середины дня.

В субботу, 24 июня, также пройдут дожди, но они будет уже менее продолжительными и ослабеют. В воскресенье, 25 июня, погода наладится, а с наступлением следующей недели грозовые дожди возобновятся.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей Москвы ожидают сильный дождь, гроза и порывистый ветер в пятницу, 23 июня.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что несколько регионов России ожидают заморозки. Он отметил, что в Ярославской и Костромской областях ночью температура уже упала ниже нуля. Метеоролог добавил, что в столице и Московской области ближайшие ночи также прогнозируются холодными.

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