Метеоролог рассказала, когда жару в Москве сменят дожди

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ясная и солнечная погода без осадков прогнозируется в Москве на этой неделе. Однако она продлится не долго, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на метеоролога Надежду Точенову.

По ее словам, в выходные в столице ожидаются дожди.

"В субботу, 24 июня, ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. Но на температуре это не особо скажется, ведь ночные показатели останутся в пределах плюс 16–20 градусов, а днем – плюс 22–25 градусов. Ветер западный, умеренный", – отметила синоптик.

Метеоролог добавила, что 25 июня в Москве будет такая же погода.

До этого Роман Вильфанд пообещал комфортную погоду на текущей неделе. Как отметил синоптик, в первые три дня температура в Москве будет соответствовать климатической норме. Столбики термометров будут показывать 23–25 градусов.

Ранее Роспотребнадзор одобрил 10 зон для отдыха и купания в Москве. При этом специалисты ведомства продолжат осуществлять мониторинг за зонами отдыха в течение всего летнего сезона.

Синоптики рассказали о теплой погоде 19 июня в столице