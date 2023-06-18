Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Комфортная погода установится в столице на следующей неделе, москвичи смогут открыть купальный сезон, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, слова которого приводит RT.

Как отметил синоптик, в первые три дня температура в Москве будет соответствовать климатической норме. Столбики термометров будут показывать 23–25 градусов. В свою очередь, ночные температуры ожидаются на уровне 8–10 градусов. Суточный ход будет равен 15 градусам, что характерно для континентального климата, добавил он.

Вильфанд пообещал, что во второй половине недели дневная температура повысится до 26–27 градусов, а ночные – перешагнут отметку в 10 градусов. В четверг, 22 июня, могут быть осадки, предупредил он.

"Температура воды в водоемах также перевалила через десятиградусную отметку. Так что пусть и с запозданием, но наступает очень комфортный сезон, можно будет купаться", – резюмировал он.

Ранее Роспотребнадзор одобрил 10 зон для отдыха и купания в Москве. При этом специалисты ведомства продолжат осуществлять мониторинг за зонами отдыха в течение всего летнего сезона.

В Московской области был объявлен четвертый уровень пожарной опасности. Это обусловлено жаркой погодой в столичном регионе.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства из-за жары начали проводить аэрацию в городе. Поливомоечная техника направляет струи воды вверх, таким образом, охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.



Жара в столице начнет спадать на следующей неделе – синоптики