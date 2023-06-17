Московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах города

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по г.Москве"

Спасатели усилил контроль за безопасностью горожан на Москве-реке и водоемах столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"В период до 21 июня <...> температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. В связи с этим в разы выросло число отдыхающих у воды, поэтому спасатели приступили к усиленному патрулированию", – приводятся в сообщении слова заммэра города Петра Бирюкова.

Отмечается, что патрулирования осуществляются на современных катерах. Всего в городе работают 25 спасательных станций. Они обеспечивают безопасность в том числе Строгинской поймы, Химкинского водохранилища, Чистого залива и других водоемов.

В рамках профилактической работы спасатели разъясняют горожанам в местах отдыха правила безопасности, выявляют детей без сопровождения взрослых.



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