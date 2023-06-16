Аэрацию начали проводить в Москве из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали проводить аэрацию на фоне жары, охватившей Москву. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале ведомства.

Синоптики предупредили, что в период с 16 по 21 июня в городе будет жара. Воздух в дневное время будет прогреваться до 30 градусов.

В связи с этим сотрудники городского хозяйства будут промывать водой асфальт и плитку в Москве на всю ширину проезжей части.

"В период с 11:00 до 20:00 каждые два часа будет выполняться аэрация воздуха – струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – объяснил Бирюков.

Отмечается, что в жару асфальт может деформироваться, поэтому и было принято решение проводить данные мероприятия. Водителей попросили не мешать движению спецтехники.

В столице действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.

Ранее стало известно, что в связи с установившейся жаркой погодой в столице на станциях и вокзалах Московской железной дороги (МЖД) будет организована раздача питьевой воды.

До этого в МЧС РФ по Москве предупредили жителей города о повышении температуры воздуха до 30 градусов 16 июня. Гражданам порекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды.

В министерстве призвали воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, а также избегать одиночных заплывов.



Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары объявили в столице