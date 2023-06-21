Синоптик предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах РФ в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько регионов России в ближайшие дни ожидает аномальная жара до плюс 28–36 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, в Магаданской области 22–23 июня температура воздуха будет на 8–10 градусов выше нормы – до плюс 30–33 градусов. Аналогичная ситуация будет складываться в Якутии, где с 21 по 24 июня аномалии достигнут 8–11 градусов – температура будет до плюс 29–33 градусов.

Аномальная жара также прогнозируется в Чукотском автономном округе – до 28 градусов, на юге Красноярского края – до 35 градусов, в республиках Хакасия и Тыва – до 36 градусов.

Обратная ситуация, по словам Вильфанда, будет наблюдаться в Оренбургской, Кировской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Татарстане и Башкортостане, где в ближайшие дни ожидается необычно холодная погода. В этих регионах температура будет ниже нормы на 6–8 градусов, добавил синоптик.

Ранее главный специалист Института космических исследований РАН, профессор Рина Заславская рассказала, как избежать перегрева на фоне пришедшей в центральную часть России жары.

В частности, чтобы избежать теплового или солнечного удара, необходимо покрывать голову.

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