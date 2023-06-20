Москвичей предупредили о возможном похолодании ночью 21 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москву придет похолодание до 5 градусов в самую короткую ночь в году, 21 июня. Погода изменится на следующий день, рассказала в своем телеграм-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Утром 20 июня небо над столичным регионом украсили белые барашки высоко-кучевых облаков. Это сказалась близость холодного атмосферного фронта. Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте 1,5 километра температура воздуха понизится до 5 градусов", – указала она.

По словам синоптика, в следующую ночь погода не поменяется, столичный регион будет находиться на восточной холодной окраине антициклона. Однако поворот погоды к теплу случится 22 июня, отметила метеоролог.

До этого стало известно, что с 20 по 22 июня в столичном регионе объявлена высокая пожарная опасность на фоне сухой и жаркой погоды. Жителям и гостям столицы рекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности, а также исключить обращение с открытым огнем.

Ранее Шувалов рассказал, что в пятницу, 23 июня, в столице ожидается небольшое похолодание. По словам синоптика, большая часть рабочей недели в столице ожидается умеренно теплой.

Однако уже в субботу и воскресенье, по прогнозам Шувалова, температура воздуха в столице днем вновь повысится до 25 градусов. При этом ожидаются кратковременные дожди, добавил метеоролог.

Москвичи прислали кадры утреннего неба над Таганским районом