Москвичей предупредили о вероятных осадках 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей и гостей Москвы ожидают вероятные дожди во вторник, 20 июня, cообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "МЕТЕО" Александра Шувалова.

"С северо-востока подходит фронт, но вероятность небольшая. Ветер по-прежнему северо-восточный, давление также пока высокое – 748–750 миллиметров ртутного столба. Существенных подвижек и изменений в погоде не ожидается", – подчеркнул метеоролог.

При этом, по словам Шувалова, температура в столице будет держаться на отметке 23–25 градусов тепла.

До этого стало известно, что с 20 по 22 июня в столичном регионе объявлена высокая пожарная опасность на фоне сухой и жаркой погоды. Жителям и гостям столицы рекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности, а также исключить обращение с открытым огнем.

Ранее Шувалов рассказал, что в пятницу, 23 июня, в столице ожидается небольшое похолодание. По словам синоптика, большая часть рабочей недели в столице ожидается умеренно теплой.

Однако уже в субботу и воскресенье, по прогнозам Шувалова, температура воздуха в столице днем вновь повысится до 25 градусов. При этом ожидаются кратковременные дожди, добавил метеоролог.

Москвичи прислали кадры утреннего неба над Таганским районом