Москвичей предупредили о похолодании в конце рабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 23 июня, в столице ожидается небольшое похолодание. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, большая часть рабочей недели в столице ожидается умеренно теплой. "Дневные температуры не будут выходить за пределы 20…25 градусов. До пятницы включительно осадки в Москве маловероятны", – отметил эксперт.

В пятницу характер погоды изменится. В город придут дожди, которые принесет циклон с Балтики.

"Сначала циклон пойдет в Санкт-Петербург, а потом пожалует в Москву и вообще в центральную область России. Он не очень большой по размерам. Но все-таки дожди, которые с ним придут, существенно пополнят копилку осадков, которые сейчас составляют небольшую величину, даже меньше четверти от положенного по климату для Москвы и Московской области", – рассказал Шувалов.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" В пятницу в Москве будет облачно, дождь. Температура воздуха окажется несколько ниже по сравнению с предыдущими днями – около 18…20 градусов.

Однако уже в субботу и воскресенье, по прогнозам Шувалова, температура воздуха в столице днем вновь повысится до 25 градусов. При этом ожидаются кратковременные дожди.

Ранее россиянам рассказали, какая погода считается комфортной для занятий спортом. Для тренировок на свежем воздухе температура не должна превышать 30 градусов. Если на улице сильная жара, от физической активности лучше отказаться. Из-за высокой температуры воздуха растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

