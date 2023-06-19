Россиянам рассказали, какая температура является комфортной для занятий спортом на улице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура до 30 градусов является комфортной для занятий спортом на улице, сообщает News.ru со ссылкой на спортивного тренера и диетолога Марию Волынкину.

Однако, заявила она, в этом вопросе следует учитывать индивидуальные особенности организма.

"Комфортной температурой для занятий летом на свежем воздухе считается до плюс 30 градусов. Дальше в дело вмешиваются индивидуальные особенности организма: кому-то комфортно бегать в плюс 25, но что касается температуры, она не должна превышать 30 градусов", – поделилась Волынкина.

По ее словам, в жару организм перегревается и значительно увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, при высокой температуре нарушаются обменные процессы в мышцах. Сердцу при этом приходится быстрее и интенсивнее качать кровь, чтобы организм можно было охладить.

В этой связи, продолжила Волынкина, в сильную жару необходимо отказаться от занятий спортом.

Ранее тренер рассказала, что во время перехода на здоровый образ жизни, культ которого во всем мире набирает все большую популярность, следует соблюдать три правила. В первую очередь необходимо научиться получать удовольствие от процесса, даже если результат на первых этапах будет казаться незаметным.

"Доктор 24": займитесь спортом