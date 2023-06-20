Эксперт назвала способы избежать теплового удара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фоне пришедшей в центральную часть России жары растут риски получить тепловой или солнечный удар. О том, как избежать перегрева, рассказала доктор медицинских наук, главный специалист Института космических исследований РАН, профессор Рина Заславская. Об этом сообщает Pravda.Ru

"Прежде всего одежда должна быть легкой: не синтетическая, а из хлопка. Это важно", – подчеркнула специалист и указала на важность наличия в гардеробе головного убора.

Она отметила, что в солнечную погоду важно покрывать голову. Для этого можно использовать кепку или панамку – что-нибудь с козырьком или полями. Головной убор также должен быть из натурального материала.

Последнее, на что обратила внимание Заславская, – запас воды. В жаркую погоду из-за потоотделения человек теряет много жидкости, поэтому следует много пить. Это поспособствует естественной терморегуляции организма.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что употребление алкоголя в жару повышает риск получить тепловой удар. Дело в том, что спиртное способствует обезвоживанию организма, а из-за этого повышается токсичный эффект алкоголя.

