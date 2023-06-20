Диетолог рассказал, при каких заболеваниях не следует пить квас

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В квасе присутствует повышенное количество молочной кислоты и сахара, поэтому его не следует употреблять при заболеваниях желудка и диабете. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Михаила Гинзбурга.

Он отметил, что квас также не стоит пить людям, которые страдают алкоголизмом.

"У любителей сделать квас покрепче напиток может отличаться приличным содержанием алкоголя, причем количество сопоставимо с пивом. Даже воздерживающийся от спиртного алкоголик может ощутить ароматы спирта в квасе и сорваться", – объяснил специалист.

По словам врача, квас нельзя употреблять и детям до 5–12 лет.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что употребление алкоголя в жару обезвоживает организм и может спровоцировать инфаркт и инсульт. Если человек обезвожен, то и токсический эффект алкоголя нарастает, поэтому гораздо больше шансов получить тепловой удар и все связанные с обезвоживанием проблемы, например гипертонический криз, отметил он.

До этого россиянам рассказали, что в пиве присутствуют витамины и антиоксиданты, однако для здоровья от напитка все равно гораздо больше вреда, чем пользы. Дело в том, что алкоголь нарушает усвоение питательных веществ и может вызывать их дефицит.

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