Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре 23 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидают сильный дождь, гроза и порывистый ветер в пятницу, 23 июня. Об этом в своем телеграм-канале заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Расчеты гидродинамических моделей, которые мы получили сегодня, показывают, что в пятницу в Москве соберутся почти все летние погодные опасности: сильный дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Кстати, впервые с начала нынешнего лета", – подчеркнула она.

По словам метеоролога, предварительный прогноз будет доступен 22 июня. Синоптик порекомендовала взять с собой зонт и не оставлять автомобили около рекламных сооружений, ограждений и деревьев.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что несколько регионов России ожидают заморозки. Он отметил, что в Ярославской и Костромской областях ночью температура уже упала ниже нуля. Метеоролог добавил, что в столице и Московской области ближайшие ночи также прогнозируются холодными.

В свою очередь, глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что летние заморозки в российских центральных регионах стали редким явлением, которое появилось в связи с сильным похолоданием и отсутствием облаков. По словам синоптика, облака и дожди смогут поспособствовать умеренно теплой погоде.

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