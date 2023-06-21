Синоптик рассказал о последствиях заморозков в Центральной России

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Летние заморозки в российских центральных регионах стали редким явлением, которое появилось в связи с сильным похолоданием и отсутствием облаков. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"Во-первых, это сильное похолодание, которое на самом деле только частично затронуло северные области Центрального района. Основной холод ушел на Урал и в Тюменскую область. Там провал холода был очень значительный. И второй фактор – это отсутствие облаков, прояснения", – объяснил он.

По словам синоптика, облака и дожди смогут поспособствовать умеренно-теплой погоде, однако на период заморозков аграриям следует обратить внимание на теплолюбивые культуры.

"Для основных культур это не играет особой роли. Тем более низкие температуры будут только в пониженных местах, в таких, где застаивается холодный воздух. Что касается огородных культур: может побить морозом теплолюбивые культуры, конечно", – указал метеоролог.

Он посоветовал прикрыть их дымом, марлей или другим способом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что несколько регионов России ожидают заморозки. Он отметил, что в Ярославской и Костромской областях ночью температура уже упала ниже нуля. Метеоролог добавил, что в столице и Московской области ближайшие ночи также прогнозируются холодными.

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