Температура воздуха в Московском регионе минувшей ночью опускалась до 2,1 градуса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столбики термометров в столичном регионе упали до плюс 2,1 градуса минувшей ночью, в Москве температура воздуха составила плюс 8,3 градуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Ххолоднее всего в столичном регионе было на подмосковном полюсе холода в Черустях – плюс 2,1 градуса, в Клину – плюс 4,5, в Талдоме – плюс 4,6, в Электростали – плюс 3,6", – указал он.

По словам синоптика, такие значения откатили температурный фон на месяц назад.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что несколько регионов России ожидают заморозки. Он отметил, что в Ярославской и Костромской областях ночью температура уже упала ниже нуля. Ночью 22 июня в северных и горных районах Башкортостана столбики термометров покажут до минус 2 градусов.

"После очень жаркой погоды холодные воздушные массы перемещаются на юго-восток европейской части России, и на юг Приволжского и Уральского федеральных округов, и на юг Западной Сибири", – сообщает газета "Известия".

Метеоролог добавил, что в столице и Московской области ближайшие ночи также прогнозируются холодными, однако заморозков не ожидается.

Ранее Вильфанд рассказал, что несколько регионов России в ближайшие дни ожидает аномальная жара до плюс 28–36 градусов. Так, в Магаданской области 22–23 июня температура воздуха будет на 8–10 градусов выше нормы – до плюс 30–33 градусов.

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