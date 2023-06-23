Синоптик предупредил москвичей о дождливом июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Июль в столице окажется богатым на осадки и будет гораздо дождливее июня. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Даже последние дни июня вряд ли восполнят дефицит осадков, который образовался в столице и области в первый летний месяц. Выпала только четверть месячной нормы. Я думаю, что июль окажется богатым на осадки, на дожди", – отметил синоптик.

Вместе с тем по температурным показателям июль будет в чем-то повторять характер погоды июня, продолжает Шувалов.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Для июня были характерны достаточно большие и резкие изменения температуры, три волны холода и три волны тепла на протяжении всего месяца. Июль начнется с тепла и затем в течение месяца будут два или три промежуточных похолодания. Но в целом температура окажется близка к норме.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили жителей столичного региона о кратковременных дождях на выходных, 24 и 25 июня. В субботу и воскресенье в дневные часы столбики термометров в Москве покажут до 21–23 градусов. При этом отмечается, что в начале недели, с 26 июня, погода существенно не изменится.

