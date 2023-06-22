Москвичам пообещали облачную погоду с дождями в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода и кратковременные дожди придут в Московский регион в выходные, 24 и 25 июня, а также в начале следующей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, ночью 24 июня столбики термометров покажут от 14 до 16 градусов, в Подмосковье будет 11–16 градусов. Днем температура увеличится до 21–23 градусов, в области она составит от 20 до 25 градусов. Ветер достигнет порывов в 6–11 метров в секунду.

Метеорологи подчеркнули, что 25 июня прогнозируются местами дожди, однако погода окажется облачной и не жаркой.

"В начале следующей рабочей недели, 26 и 27 июня, характер погоды существенно меняться не будет, разве что намечается небольшое потепление днем до плюс 25. Опять же вероятность кратковременных дождей сохраняется", – добавляется в сообщении.

До этого стало известно, что гроза, сильный дождь, ливень и град прогнозируются в Москве с 03:00 до 22:00 23 июня. Также в город придет ветер с порывами до 13–18 метров в секунду. Москвичей призвали оставаться дома, а на улице избегать рекламных щитов и шатких конструкций.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что июль в Москве, согласно предварительным данным, будет теплее нормы, возможен небольшой дефицит осадков.

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