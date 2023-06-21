Синоптик рассказала, что погода в июле будет теплее нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Июль в Москве, согласно предварительным данным, будет теплее нормы, возможен небольшой дефицит осадков, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Расчеты показывают, что в Москве и Подмосковье в целом месяц ожидается теплее, чем обычно. Преобладающая температура воздуха ночью – 13–18 градусов, днем – 21–26", – написала она в своем телеграм-канале.

Позднякова добавила, что в начале и середине месяца температура не поднимется выше отметки в 30 градусов. Преимущественно в столице будет наблюдаться солнечная погода.

Синоптик предупредила, что в отдельные дни месяца возможны дожди с грозами, в течение которых выпадет почти вся месячная норма осадков – 84 миллиметра.

Ранее Позднякова заявляла, что в пятницу, 23 июня, в столице ожидаются сильный дождь, гроза и порывистый ветер. Такую погоду жители города смогут наблюдать впервые с начала лета.

Она порекомендовала взять с собой зонт и не оставлять автомобили около рекламных сооружений, ограждений и деревьев.



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