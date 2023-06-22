Грозовые ливни придут в Москву 23 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза, сильный дождь, ливень и град прогнозируются в Москве с 03:00 до 22:00 23 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС РФ по столице.

Уточняется, что также в город придет ветер с порывами до 13–18 метров в секунду.

"Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП; избегайте внезапных маневров; паркуйте автомобиль вдали от деревьев; находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции", – предупредило ведомство.

Согласно информации, в Подмосковье 23 июня также будут ливни и сильный ветер. В ведомстве призвали оставаться дома, а на улице избегать рекламных щитов и шатких конструкций. Кроме того, не следует находиться под деревьями или металлическими конструкциями.

"Молния никогда не попадает в кустарник, лучше спрячьтесь под ним", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за последнюю неделю июня выпадет больше осадков, чем за весь месяц.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что июль в Москве, согласно предварительным данным, будет теплее нормы, возможен небольшой дефицит осадков.

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