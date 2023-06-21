Синоптики объявили в Красноярске режим "черного неба"

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Синоптики объявили в Красноярске неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности до вечера пятницы, 23 июня. Информация появилась на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 19:00 21 июня 2023 года до 19:00 23 июня 2023 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", – сказано в сообщении.

Также прогнозируется, что 22 июня в южных и центральных районах Красноярского края, Хакасии и Туве будут ливни, грозы, сильные и очень сильные дожди, град, крупный град. Ветер, по информации синоптиков, достигнет 15–20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более.

На портале указано, что в Туве ожидается пыльная буря, в Туруханском и в Эвенкийском районах Красноярского края местами пройдут грозы, ночью и утром в Эвенкии местами будет туман.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что июль в Москве, согласно предварительным данным, будет теплее нормы, возможен небольшой дефицит осадков. Она добавила, что в начале и середине месяца температура не поднимется выше отметки в 30 градусов. Преимущественно в столице будет наблюдаться солнечная погода.

До этого Позднякова заявляла, что в пятницу 23 июня в столице ожидаются сильный дождь, гроза и порывистый ветер. Такую погоду жители города смогут наблюдать впервые с начала лета.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в столице 22 июня