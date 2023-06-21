Короткие дожди ожидаются в столичном регионе в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Короткие дожди и до 24 градусов ожидается в столичном регионе в выходные, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В субботу, 24 июня, на погоду окажет влияние холодный атмосферный фронт, поэтому будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет кратковременный дождь, ветер порывистый будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Воздух в Москве прогреется до 21–23 градусов. В Подмосковье ожидается 19–24 градуса. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.

В воскресенье, 25 июня, погода улучшится благодаря влиянию антициклона, поэтому будет переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха будет такая же, как в субботу: 21–23 градуса – в столице и 19–24 градуса – по области.

Скорость северо-восточного, восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей Москвы ожидают сильный дождь, гроза и порывистый ветер в пятницу, 23 июня.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что несколько регионов России ожидают заморозки. Он отметил, что в Ярославской и Костромской областях ночью температура уже упала ниже нуля. Метеоролог добавил, что в столице и Московской области ближайшие ночи также прогнозируются холодными.

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