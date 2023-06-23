Москвичей предупредили о дождях и похолодании на выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Начавшиеся 23 июня в Москве дожди начнут затихать в выходные дни, 24 и 25 июня, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова.

Он отметил, что столбики термометров покажут до плюс 20–22 градусов и повысятся до 24 градусов 25 июня.

"В пятницу у нас самый непогожий день – ожидаются грозы и осадки, шквалы ветра до 17–18 метров в секунду. В выходные погода немного улучшится после прохождения фронтальной зоны. Кратковременные дожди пройдут еще в субботу, примерно на том же температурном фоне, и с большой вероятностью воскресенье пройдет уже без осадков", – рассказал синоптик.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности в связи с ожидающимися грозой, ветром и ливнем. Метеопредупреждение будет действовать в столице с 03:00 23 июня до 22:00 того же дня, в области предупреждение о пожароопасности объявили до 22:00 23 июня.

Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых ливней и гроз. Специалисты подготовили источники аварийного питания, сотрудники комплекса городского хозяйства проверяют системы водоотведения. В местах, где ожидается скопление воды, разместят специальную технику, будет организовано дежурство аварийных бригад Мосводостока и иных организаций, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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