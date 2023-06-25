Синоптик предупредил о начале магнитной бури на Земле

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Слабая магнитная буря класса G-1 началась на Земле. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Незадолго до полуночи геомагнитное поле Земли стало слабо возмущенным, а после трех часов ночи сегодняшнего дня, 25 июня 2023 года, его возмущения достигли уровня слабой магнитной бури класса G-1", – подчеркнул он.

По словам метеоролога, потенциальным моделям не удалось установить такое развитие событий.

До этого профессор РАН Сергей Богачев рассказал, что информация о мощной геомагнитной буре на Земле, распространяемая ранее в СМИ, не соответствует действительности. Он добавил, что международные оценки и стандарты указывают, что сильные геомагнитные бури практически исключены в ближайшие недели.

Ранее доктор физико-математических наук Тамара Бреус рассказала, что сильные магнитные бури влияют на состояние человека через воздействие на его клетки. Каждая клетка организма имеет свой заряд, поэтому они реагируют на изменения магнитного поля, которые проявляются в виде магнитных бурь, объяснила она.

Магнитную бурю зафиксировали утром 24 мая