Профессор РАН не подтвердил информацию о магнитной буре на Земле

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Информация о мощной геомагнитной буре на Земле, распространяемая ранее в СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявил научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, профессор РАН Сергей Богачев.

"Эта информация неверная, я даже не знаю, откуда она появляется", – цитирует его Агентство "Москва".

Богачев добавил, что международные оценки и стандарты указывают, что сильные геомагнитные бури практически исключены в ближайшие недели.

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал главной ошибкой в период магнитных бурь приверженность нездоровому образу жизни. Во время геомагнитных возмущений специалист советует высыпаться, не перенапрягаться и по возможности отказаться от курения и алкоголя.

Также доктор физико-математических наук Тамара Бреус рассказала, что сильные магнитные бури влияют на состояние человека через воздействие на его клетки. Каждая клетка организма имеет свой заряд, поэтому они реагируют на изменения магнитного поля, которые проявляются в виде магнитных бурь, объяснила она.

Магнитную бурю зафиксировали утром 24 мая