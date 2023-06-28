Москвичам пообещали тепло до 25 градусов в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

В предстоящие выходные в Москве ожидается улучшение погоды и повышение температуры воздуха до 25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу и в воскресенье, вопреки поговорке, что в выходные погода всегда портится, погода будет заметно улучшаться для отдыха. Ночные температуры будут 13–15, днем в субботу – 22–24. Это практически норма", – цитирует его "Интерфакс".

В воскресенье, 2 июля, воздух в городе местами прогреется до 25 градусов, в понедельник, 3 июля, – до 27 градусов. В городе ожидается переменная облачность.

Вильфанд также предупредил, что в выходные и в понедельник в Москве ожидаются кратковременные дожди. Во вторник, 4 июля, осадков в городе не будет.

Вечером в среду, 28 июня, в Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия: город накроет гроза с ливнем. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам советовали снизить скорость движения на дорогах.



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