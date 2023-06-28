В Москве порекомендовали кафе и ресторанам закрыть веранды из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным заведениям рекомендовали закрыть летние веранды в среду и четверг, 28 и 29 июня, из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент торговли и услуг Москвы.

Прогнозируется, что в городе с 19:00 28 июня до 02:00 29 июня будет дождь. Кроме того, в некоторых районах столицы в это время ожидается гроза.

Синоптики также предупредили, что в четверг с 09:00 до 21:00 в столицу придет гроза, которая будет сопровождаться градом и порывистым ветром до 17 метров в секунду.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – заявили в департаменте.

Там также рекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее сообщалось, что почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 29–30 июня. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила интенсивные ливни действием циклона, который постепенно смещается к Москве со стороны Минска.

До этого синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям Центральной России солнечный июль. Он рассказал, что норма сейчас для центральных регионов составляет около 10–15 градусов ночью и 22–27 градусов – днем.



Синоптики спрогнозировали понижение атмосферного давления в столице 28 июня