Проезд по самарской трассе после аварии с шестью погибшими открыли для движения

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Проезд по федеральной трассе в Самарской области, где в результате аварии погибли шесть человек, открыли для движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

ЧП произошло в ночь на 27 июня на 110-м километре автодороги А-300. Там столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, погибли шесть человек, еще восемь госпитализированы.

По информации экстренных служб, погибшие и пострадавшие в аварии являются гражданами Узбекистана и Киргизии. По предварительным данным ГИБДД, погибший гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra выехал на встречную полосу.

Правоохранители уточнили, что водители обеих машин неоднократно нарушали ПДД, за что привлекались к ответственности. Полиция установила личности всех участников ДТП, кроме одного пострадавшего. Сейчас он находится без сознания.

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