Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень опасности из-за града, грозы и сильного ветра объявлен в Московском регионе в четверг, 29 июня, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в Москве с 09:00 до 21:00 ожидается ветер и местами град. С начала суток и до 21:00 прогнозируется местами гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В Гидрометцентре добавили, что такое же предупреждение действует по Московской области.

Ранее синоптики предупредили о сильных дождях на неделе. Согласно данным прогностического центра "Метео ТВ", с четверга, 29 июня, погода начнет ухудшаться.

Предполагается, что в четверг выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков. При этом дожди должны закончиться на выходных – в субботу в течение дня осадки будут, но незначительные, а в воскресенье они прекратятся.

Москвичей предупредили о дожде на этой неделе