Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на Трубной площади в Москве

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла на Трубной площади в районе дома 2, передает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В столичной Госавтоинспекции заявили, что водитель мотоцикла ехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с машиной.

"После чего мотоциклиста по инерции отбросило на пешеходный переход и переходившего на разрешающий сигнал светофора мужчину-пешехода. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла и пешеход", – говорится в сообщении.

На территории ДТП работают оперативные службы столицы. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда, движение в районе аварии затруднено.

Ранее СМИ выяснили, что бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД России Александр Травников попал в аварию, его госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали травму живота и разрыв почки.

ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД